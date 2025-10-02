Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της εισβολής των Ισραηλινών στρατιωτών στο ελληνικό «Οξυγόνο» (βίντεο)

Βίντεο του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters καταγράφει τη στιγμή της ισραηλινής επιχείρησης στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο είναι μέρος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla (GSF) με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα.

Στο οπτικό υλικό, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται πάνοπλοι στρατιώτες να επιβιβάζονται στο σκάφος υπό τις έντονες αντιδράσεις των ακτιβιστών.

Η ισραηλινή επιχείρηση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της GSF, το «Οξυγόνο» δέχθηκε επίθεση στις 06.23 ώρα Ελλάδας, με τις ισραηλινές δυνάμεις να προχωρούν σε αναχαίτιση και νηοψία. Το βίντεο δείχνει τη βίαιη διακοπή της πορείας του σκάφους, με τους επιβάτες να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η αποστολή Global Sumud Flotilla καταγγέλλει ότι το πλοίο δέχθηκε «πειρατική επίθεση» κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και ότι η ισραηλινή πλευρά επιχείρησε να μπλοκάρει τις επικοινωνίες για να σταματήσει τη μετάδοση σημάτων κινδύνου και ζωντανών εικόνων.

Οι αντιδράσεις

Η οργάνωση March to Gaza Greece σε ανακοίνωσή της κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «δεν εγγυήθηκε την ασφάλεια της αποστολής» και ζητά να σταματήσει κάθε στρατιωτική και οικονομική συνεργασία με το Ισραήλ. Παράλληλα, καλεί σε κινητοποιήσεις στην Αθήνα, με συγκέντρωση στο υπουργείο Εξωτερικών και πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι αναχαιτίσεις των πλοίων του στολίσκου έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Τουρκία μίλησε για «πράξη τρομοκρατίας», η Κολομβία απέλασε τους Ισραηλινούς διπλωμάτες και κατήγγειλε την ενέργεια ως «διεθνές έγκλημα», ενώ κυβερνήσεις σε Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία ζητούν σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων.

Παρά τις αναχαιτίσεις, η GSF δηλώνει ότι «30 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι «η επιτυχία της ανθρωπιστικής αποστολής σημαίνει την αποτυχία της πολιορκίας» και δεσμεύονται να συνεχίσουν τις προσπάθειες, τονίζοντας: «Δεν θα σωπάσουμε, δεν θα σταματήσουμε».