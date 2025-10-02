Logo Image

Συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα στην Κοπεγχάγη – Ομιλία Ζελένσκι

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Ουκρανία και ασφάλεια στο επίκεντρο

50 ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί  στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, με βασικά θέματα στην ατζέντα τον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει σ’ αυτή την 7η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μια μέρα μετά την άτυπη σύνοδο των «27».

Ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει ομιλία στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και θα παραχωρήσει επίσης συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, ανακοινώθηκε από τη δανική κυβέρνηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ώστε να προωθηθούν ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών πέραν των συνόρων της ΕΕ και χωρίς τα τελετουργικά των επίσημων επισκέψεων.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες περιλαμβάνουν το πώς θα ενισχυθεί η Ουκρανία, την κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη και το πώς θα γίνει η ήπειρος πιο ασφαλής.

Κατά τις συνομιλίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αναμένεται επίσης να εξετασθεί το ζήτημα της οικονομικής ασφάλειας, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η μετανάστευση.

Ηγέτες εκτός ΕΕ

Στους 47 προσκεκλημένους περιλαμβάνονται όλοι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, καθώς και οι ηγέτες χωρών εκτός του συνασπισμού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ελβετία και η Γεωργία. Η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν προσκαλούνται στις συναντήσεις.

Επιπλέον επικεφαλής οργανισμών σημαντικών για την Ευρώπη, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, έχουν προσκληθεί επίσης.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2022 στην Πράγα και η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν το Μάιο 2025 στα Τίρανα.

