Οι ΗΠΑ ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Ουκρανία: Ετοιμάζονται να μοιραστούν πληροφορίες για επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία

Μετά την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, δημοσίευμα της Wall Street Journal θέλει την Ουάσιγκτον να ετοιμάζεται να μοιραστεί πληροφορίες με την Ουκρανία για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται βαθιά στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την WSJ, που επικαλείται αμερικανικές πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία που επιτρέπει στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στο Πεντάγωνο να βοηθήσουν το Κίεβο με τις επιθέσεις. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παράσχουν αντίστοιχα βοήθεια.

Κατά το δημοσίευμα, πρόκειται για την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ θα βοηθήσει την Ουκρανία σε επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ενεργειακών στόχων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, γεγονός που υποδεικνύει την δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν «βαλτώσει».

Μέχρι τώρα, η υποστήριξη της Ουάσιγκτον περιοριζόταν σε drones και πυραύλους.

Με αυτό τον τρόπο η Ουκρανία θα είναι σε καλύτερη θέση να χτυπήσει διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα με τη Ρωσία. Οι επιθέσεις αυτές του Κιέβου εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας έχουν στόχο να στερήσουν από το Κρεμλίνο σημαντικά έσοδα για την χρηματοδότηση του πολέμου.

Στέλνουν Tomahawk και Barracuda;

Παράλληλα, σύμφωνα με την WSJ- που επικαλείται αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης- οι ΗΠΑ εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων Tomahawk και Barracuda και άλλων αμερικανικής κατασκευής πυραύλων εδάφους και αέρος που έχουν βεληνεκές περίπου 500 μιλίων.

Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται πως δεν έχει ληφθεί απόφαση για το τι θα σταλεί και εάν τελικά σταλεί.

Στην περίπτωση που τελικά αποσταλούν πιο ισχυρά όπλα και δοθεί πρόσβαση στην Ουκρανία σε σημαντικές πληροφορίες για να πραγματοποιήσει πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, οι ουκρανικές επιθέσεις πιθανόν θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο, προκαλώντας περισσότερες ζημιές στην ενεργειακή υποδομή της Μόσχας και απασχολώντας τη ρωσική αεράμυνα.