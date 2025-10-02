Ο Τραμπ φτιάχνει λίστα με όρους και καλεί τα πανεπιστήμια να συμμορφωθούν με αντάλλαγμα ευνοϊκή πρόσβαση στα ομοσπονδιακά κονδύλια

Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ καθορίζει ένα σύνολο όρων και αρχών λειτουργίας, με τα οποία αναμένει τα αμερικανικά πανεπιστήμια να συμμορφωθουν με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κεφάλαια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που επικαλέστηκε ένα υπόμνημα 10 σημείων, η κυβέρνηση του Τραμπ ζήτησε από αμερικανικά κολέγια να υπογράψουν μία συμφωνία με συγκεκριμένους όρους, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή πρόσβαση στα ομοσπονδιακά κονδύλια.

Από μία αρχική ομάδα εννέα κολεγίων ζητήθηκε να υπογράψουν μία ευρεία συμφωνία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Το υπόμνημα απαιτεί από τα κολέγια, σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα:

να απαγορεύσουν τη χρήση φυλετικών ή σεξουαλικών προτιμήσεων στην εισαγωγή φοιτητών,

να παγώσουν τα δίδακτρα για πέντε χρόνια,

να περιορίσουν την εισαγωγή διεθνών προπτυχιακών φοιτητών στο 15%,

να απαιτούν από τους υποψήφιους φοιτητές να δίνουν το τεστ της τυποποιημένης εξέτασης στην αγγλική γλώσσα (SAT) ή κάποιο άλλο παρόμοιο τεστ εισαγωγής,

αλλά και να υποβαθμίσουν την επιρροή της βαθμολογίας των υποψηφίων σπουδαστών.

Το υπόμνημα θέτει ένα σύνολο όρων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποσκοπούν στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών προτύπων και της απόδοσης. Τα πανεπιστήμια που θα τους υπογράψουν θα λάβουν «πολλαπλά θετικά οφέλη», συμπεριλαμβανομένων «ουσιαστικών ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων», σύμφωνα με την επιστολή που απευθύνεται στη διοίκηση των πανεπιστημίων.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Σύμφωνα με την WSJ, το βράδυ της Τετάρτης ο Λευκός Οίκος έστειλε επιστολές αρχικά σε εννιά πανεπιστήμια τα οποία καλεί να υπογράψουν τη συμφωνία. Η επιστολή εξηγεί ότι η υπογραφή «θα σηματοδοτήσει στους φοιτητές, τους γονείς και τους συνεισφέροντες ότι η μάθηση και η ισότητα αποτελούν προτεραιότητες των πανεπιστημίων» και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα «έχει τη διαβεβαίωση» ότι τα πανεπιστήμια συμμορφώνονται με το νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων και «επιδιώκουν με σθένος τις ομοσπονδιακές προτεραιότητες».