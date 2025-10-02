Logo Image

Φιλιππίνες: Στους 72 οι νεκροί μετά τον ισχυρό σεισμό

REUTERS/Eloisa Lopez

Στους 294 οι τραυματίες

Στους 72 ανέρχονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νήσο Σεμπού την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στους 294 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

