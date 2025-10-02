Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο Global Sumud Flotilla για τη Γάζα – Τι έγινε με το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» (φωτογραφίες, βίντεο)

Η ισραηλινή ναυτική δύναμη αναχαίτισε τα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβε δεκάδες ακτιβιστές, ανάμεσά τους και τη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «αρκετά σκάφη της Global Sumud Flotilla σταμάτησαν με ασφάλεια» και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό λιμάνι, υποστηρίζοντας πως ο στολίσκος παραβίαζε «νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό» γύρω από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, τουλάχιστον τέσσερα πλοία αναχαιτίστηκαν, ενώ πλάνα που δημοσιοποίησε η ισραηλινή πλευρά δείχνουν την Τούνμπεργκ να κάθεται στο κατάστρωμα, δεχόμενη νερό και μπουφάν από Ισραηλινούς στρατιώτες. Το Anadolu κάνει λόγο για επιθέσεις σε 16 πλοία.

Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν… pic.twitter.com/Ss5IMVIYYt — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) October 1, 2025

«Κραυγαλέα πράξη απελπισίας»

Η Global Sumud Flotilla (GSF) καταγγέλλει ότι ένα σκάφος «εμβολίστηκε εσκεμμένα» και άλλα δέχθηκαν επίθεση με αντλίες νερού, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «παράνομη» και «κραυγαλέα πράξη απελπισίας».

Κατηγορεί ακόμη το Ισραήλ ότι παρενέβη στα συστήματα επικοινωνίας για να μπλοκάρει τα σήματα κινδύνου και τις ζωντανές μεταδόσεις.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Τυνησία και Τουρκία, ενώ η Άγκυρα μίλησε για «πράξη τρομοκρατίας». Στην Κολομβία, ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο απέλασε τους Ισραηλινούς διπλωμάτες και ακύρωσε τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αντιδράσεις εκφράστηκαν επίσης από την Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Ιταλία, με κυβερνήσεις να ζητούν την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την ασφάλεια των επιβατών.

Η ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής

Σε σκληρή ανακοίνωση, η οργάνωση March to Gaza Greece, που συμμετέχει στον στολίσκο, καταγγέλλει την αναχαίτιση ως «πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα» και επισημαίνει ότι το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε επίθεση στις 06.23 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

Η ανακοίνωση ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να τερματίσει «κάθε οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος-πειρατή», όπως αποκαλεί το Ισραήλ.

Κάνει λόγο για «γενοκτονία σε εξέλιξη στη Γάζα» και καλεί σε διεθνή κινητοποίηση και άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων.

Κλιμάκωση και στο διπλωματικό πεδίο

Η αναχαίτιση αυτή είναι η τρίτη απόπειρα του Ισραήλ το 2025 να εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω της συνέχισης των επιχειρήσεων στη Γάζα και των διαπραγματεύσεων με αραβικούς και τουρκικούς μεσολαβητές για πρόταση κατάπαυσης του πυρός που η Χαμάς εμφανίζεται έτοιμη να απορρίψει.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, με τον ΟΗΕ να υπενθυμίζει ότι «υπό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται είτε μένουν είτε φεύγουν από τη Γάζα».