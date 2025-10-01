Logo Image

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για «τρομοκρατική πράξη» με την αναχαίτιση του στολίσκου

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για «τρομοκρατική πράξη» με την αναχαίτιση του στολίσκου

Τρομοκρατική πράξη που αποτελεί τη σοβαρότερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Για «τρομοκρατική πράξη» αναχαίτισης του στολίσκου με τους ακτιβιστές που κατευθυνόταν προς τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια κατηγόρησε το Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα εναντίον του στολίσκου Global Sumud, ο οποίος κατευθυνόταν για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας, είναι μια τρομοκρατική πράξη που αποτελεί τη σοβαρότερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

