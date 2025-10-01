Ζελένσκι: Η Ρωσία αποτελεί «παγκόσμια απειλή»

Η Ρωσία αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφότου σύμφωνα με το Κίεβο μια ρωσική επίθεση με βομβαρδισμούς διέκοψε την ηλεκτροδότηση του ανενεργού πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ.

«Κάθε μέρα που η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο, αρνείται να εφαρμόσει μια πλήρη και αξιόπιστη κατάπαυση του πυρός και συνεχίζει να χτυπά όλα τα αντικείμενα της ενεργειακής μας υποδομής – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών και άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων – αποτελεί παγκόσμια απειλή», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης