Flotilla: Ισραηλινή «εισβολή» στον στολίσκο των ακτιβιστών για τη Γάζα

Σε εξέλιξη βρίσκεται, η αναχαίτιση των πλοίων, του στολίσκου Flotilla, που μεταφέρει τρόφιμα για την Γάζα, σύμφωνα με δηλώσεις των ακτιβιστών που επιβαίνουν σε αυτόν, σε ΜΜΕ και τα social media. Ισραηλινοί κομάντο ανέβηκαν σε τουλάχιστον τρία από τα πλοία του στόλου, το Alma και το Adara.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Global Sumud Flotilla, στρατιωτικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο πλοίο Sirius καθώς και σε άλλα σκάφη της αποστολής.

Το Times of Israel μετέδωσε επίσης ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επιβιβαστεί στο Alma, το κεντρικό σκάφος του στολίσκου, καθώς και στο Adara.

Είχαν προηγηθεί επιθέσεις με κανόνια νερού.

Live εικόνα από σκάφη του στολίσκου

Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, που ζητούσε από τον στολίσκο να αλλάξει πορεία.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ του Ισράηλ, το ναυτικό ενημέρωσε τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβιάζει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, ενώ επανέλαβε την πρότασή του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα.

Γάλλος ΥΠΕΞ: «Να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων»

«Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ’ ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου, αναχαιτίζονται. Eπιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, ανακοίνωσε και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό”, έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε “συμβουλεύσει επίσημα κά

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό “ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια”.