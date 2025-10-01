Ερντογάν: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε αναφορά στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο απεβλήθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία, επειδή προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, κατά τη δεξίωση στην Εθνοσυνέλευση για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

