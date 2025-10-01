Logo Image

Επικοινωνία Τραμπ-Αλ Θάνι για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα

Κόσμος

REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Τι είπαν για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, συζήτησε την Τετάρτη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανέφερε η εφημερίδα Diwan των Εμιράτων σε ανακοίνωσή της.

Ο Σεΐχης Ταμίμ επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters 

