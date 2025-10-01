Ο Πάπας Λέων επιπλήττει τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής μετά τη δήλωση Τραμπ ότι η υπερθέρμανση είναι «απάτη»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ καταδίκασε την Τετάρτη όσους αρνούνται την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην καταστροφή της δημιουργίας του Θεού.

«Κάποιοι έχουν επιλέξει να χλευάζουν την όλο και πιο εμφανή επιστήμη της κλιματικής αλλαγής, να ειρωνεύονται όσους μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη και ακόμη και να κατηγορούν τους φτωχούς για αυτό ακριβώς που τους πλήττει περισσότερο», δήλωσε.

Παρέμβαση στην αμερικανική πολιτική

Οι δηλώσεις του έγιναν μόλις μία εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ στον κόσμο». Ο Λέων υπερασπίστηκε την απόφαση της Αρχιεπισκοπής του Σικάγου να τιμήσει τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάζουμε συνολικά το έργο ενός γερουσιαστή».

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Κάποιος που λέει “είμαι κατά των αμβλώσεων” αλλά είναι υπέρ της θανατικής ποινής ή της απάνθρωπης μεταχείρισης των μεταναστών, δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρείται πραγματικά υπέρ της ζωής».

Κάλεσμα για δράση υπέρ του περιβάλλοντος

Ο πάπας μίλησε σε συνέδριο για την 10η επέτειο της Laudato Si, της εγκυκλίου του προκατόχου του Φραγκίσκου για την προστασία του πλανήτη.

«Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό, που δεν βλέπουμε, ενώ περιφρονούμε τα δημιουργήματά του», τόνισε. Κάλεσε δε «όλους στην κοινωνία να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις ώστε να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς κανονισμούς, διαδικασίες και ελέγχους» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από POLITICO