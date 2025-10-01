Logo Image

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση διέκοψε την ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ

Κόσμος

Πηγή φωτ. x.com/iaeaorg

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας

Μια ρωσική βομβαρδιστική επίθεση διέκοψε την παροχή ρεύματος στη δομή περιορισμού που στεγάζει μέρος του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ, μέρος του οποίου καταστράφηκε σε πυρηνική καταστροφή το 1986, αναφέρει το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Ως αποτέλεσμα των υπερτάσεων ρεύματος, ο Νέος Ασφαλής Περιορισμός, μια βασική εγκατάσταση που απομονώνει την κατεστραμμένη τέταρτη μονάδα ισχύος του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ και αποτρέπει την απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον, έμεινε χωρίς ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο στο Telegram.

Πηγή: AFP

