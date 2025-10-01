Το κόμμα της Λεπέν καταλαμβάνει κορυφαίες θέσεις στο γαλλικό κοινοβούλιο με τη βοήθεια συμμάχων του Μακρόν

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν κέρδισε δύο σημαντικές θέσεις στο γαλλικό κοινοβούλιο την Τετάρτη, με τη βοήθεια των συμμάχων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι βουλευτές της Εθνικής Συσπείρωσης, Σεμπαστιάν Σενύ και Ελέν Λαπόρτ, θα υπηρετήσουν ως αντιπρόεδροι της Εθνοσυνέλευσης, της ισχυρότερης κάτω βουλής του γαλλικού κοινοβουλίου. Το δίδυμο είχε κατέχει προηγουμένως αυτές τις ηγετικές θέσεις — οι οποίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό της ατζέντας, την ενημέρωση του εσωτερικού κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων σε μέλη — από το 2022 έως το 2024.

Η υποψηφιότητά τους πριν από τρία χρόνια σήμανε το τέλος του «cordon sanitaire», μιας πολιτικής κατά την οποία τα γαλλικά κόμματα συνεργάζονταν για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία.

Η ισορροπία δυνάμεων στο κοινοβούλιο

Παραδοσιακά, οι ηγετικές θέσεις στην Εθνοσυνέλευση αντικατοπτρίζουν την πολιτική σύνθεση του σώματος. Ωστόσο, μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, τα κεντρώα και αριστερά κόμματα συνεργάστηκαν ξανά για να εμποδίσουν την Εθνική Συσπείρωση να καταλάβει κορυφαίες θέσεις.

Παρά την κοινή αυτή προσπάθεια, οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες οδήγησαν σε νέα προσέγγιση απέναντι στην ακροδεξιά.

Η αλλαγή στάσης των συμμάχων του Μακρόν

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η «Μαζί για τη Δημοκρατία», η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει τον Μακρόν, εγκατέλειψε την πολιτική αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι ο «φραγμός» είχε προκαλέσει δυσανάλογη εκπροσώπηση των αριστερών.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, επιβεβαίωσε την επιστροφή της ακροδεξιάς λέγοντας σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα: «Στο ναό της δημοκρατίας, κάθε φωνή που εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο πρέπει να είναι επίσης παρούσα στα διοικητικά του όργανα».

Με πληροφορίες από POLITICO