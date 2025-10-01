Logo Image

Τελεσίγραφο Λευκού Οίκου στη Χαμάς: Θα αναμένουμε 3 ή 4 ημέρες για απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Κόσμος

REUTERS/Kevin Lamarque

Η Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε τη θέση του Αμερικανού προέδρου για την προθεσμία

Σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα τριών έως τεσσάρων ημερών που έδωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς για να απαντήσει στη συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα εξακολουθεί να ισχύει, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ απαντά ότι ισχύει.

«Θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών – τρεις ή τέσσερις ημέρες», είπε η Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Υπάρχουν κάποιες πολύ ευαίσθητες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα, αλλά σίγουρα δεν θέλω να προλάβω οποιαδήποτε ανακοίνωση σε αυτό το βήμα», προσθέτει.

Πηγή: Times of Israel 

