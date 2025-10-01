Logo Image

Ο Στίγκλιτς καταγγέλλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ που «διοικείται από ολιγάρχες»

Ο Στίγκλιτς διετέλεσε επικεφαλής οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα στα τέλη της δεκαετίας του 1990

Τους πολιτικούς που βάζουν τα συμφέροντα των πλουσίων και ισχυρών έναντι των φτωχών Αμερικανών κατήγγειλε ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς για το λουκέτο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι είπαν ότι προτιμούμε να κλείσουμε την κυβέρνηση παρά να έχουμε υγειονομική περίθαλψη για τους φτωχούς», δήλωσε ο Στίγκλιτς.

«Αυτό συμβαίνει όταν έχεις μια κυβέρνηση που διοικείται από ολιγάρχες που δεν νοιάζονται για τους φτωχότερους ανθρώπους στην κοινωνία σου», δήλωσε ο οικονομολόγος, ο οποίος παρευρέθηκε σε μια γαλλική κοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με τη φορολόγηση των υπερπλούσιων στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση των πιεσμένων δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Ο Στίγκλιτς διετέλεσε επικεφαλής οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αφού ήταν πρόεδρος του συμβουλίου οικονομικών συμβούλων του προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σταμάτησε όλες τις λειτουργίες εκτός από τις μη απαραίτητες, αφού οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο οικονομικό έτος.

Οι Δημοκρατικοί – παρακινημένοι από την οργή των πολιτών για τη λήξη των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης και την κατάργηση των κυβερνητικών υπηρεσιών από τον Τραμπ – έχουν αποσύρει τις ψήφους για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ως μοχλό για να προσπαθήσουν να επιβάλουν διαπραγματεύσεις.

