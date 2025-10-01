Reuters: Σκάφη πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τον στολίσκο Flotilla

Πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, βάσει δύο πηγών, αναφέρουν ότι «αρκετά σκάφη» πλησιάζουν τον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Την πληροφορία μεταφέρουν στο διεθνές πρακτορείο δύο πηγές που επιβαίνουν στον στολίσκο.

Αν και δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής η ταυτότητα των σκαφών, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τον στολίσκο να αποσυρθεί από τον στόχο του να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα

Τα ξημερώματα υπήρχαν πληροφορίες ότι δίπλα από το σκάφος κατεγράφοντο υπερπτήσεις drones καθώς ο στολίσκος προσέγγιζε τον προορισμό του.

Περί τις 19:00 το απόγευμα, τα πλοία του στολίσκου έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα.

Σαράντα σκάφη με 500 επιβάτες

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» που αποδίδει στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην περιοχή όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενοι στολίσκοι», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.

Σήμερα το πρωί, «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

Ο στολίσκος φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες.

«Συνεχίζουμε απόητοι»

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», τόνισε η οργάνωση.

«Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.

Σύγκρουση στη επέτειο του Γιομ Κιπούρ;

Πιθανή αντιπαράθεση μεταξύ σκαφών του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ενδέχεται να συμβεί κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, η οποία ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και τελειώνει με τη δύση του ηλίου την Πέμπτη. Η δημόσια ζωή στο Ισραήλ σταματά σε μεγάλο βαθμό κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.

