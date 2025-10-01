Το «τείχος των drones» και ο κίνδυνος της Βαβέλ- Ποιες προκλήσεις πρέπει να ξεπεραστούν

H Μόσχα το αρνείται, και κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες». Αλλά, Πολωνία, Εσθονία και Ρουμανία -χώρες πολύ κοντά στη Ρωσία- έχουν καταγγείλει πρόσφατα, εισβολές στον εναέριο χώρο τους από ρωσικά αεροσκάφη ή drones. Νορβηγία, Δανία και Γερμανία, ανέφεραν επίσης περιστατικά με μη ταυτοποιημένα drones στον εναέριο χώρο τους την περασμένη εβδομάδα, τα οποία προκάλεσαν διατάραξη της εναέριας κυκλοφορίας και της λειτουργίας των αεροδρομίων.

Καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται, τίθεται επί τάπητος η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ένα «τείχος drones» με στόχο κυρίως την προστασία της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης από πιθανές επιθέσεις και παραβιάσεις.

Προκλήσεις συντονισμού

Η πρόταση βρίσκει απέναντί της τον σκεπτικισμό Ευρωπαίων ηγετών, ενώ δεν λείπουν οι προκλήσεις για τη δημιουργία και την ορθή λειτουργία του, καθώς οι προσπάθειες συντονισμού του συστήματος μπορεί να καταλήξουν σε Βαβέλ.

Σκοπός του «τείχους» που υποστηρίζεται ιδιαίτερα από τις χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπη είναι να λειτουργήσει όχι μόνο ως αποτρεπτικό και αμυντικό φράγμα, αλλά και ως μέσο συγκέντρωσης πληροφοριών για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Ευρώπης.

Βασικός του ρόλος θα είναι η ανίχνευση, παρακολούθηση και αναχαίτιση, εφόσον χρειαστεί, μη ταυτοποιημένων UAV που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια στη δημιουργία του.

Ποικιλομορφία νόμων

Συγκεκριμένα, εκτός από το ζήτημα της χρηματοδότησής του, σοβαρή πρόκληση είναι και η διαχείρισή του -δεδομένης της διασυνοριακής φύσης του και της ποικιλομορφίας των νόμων για την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Εξαιρετικά σημαντικά είναι και τα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη της τεχνολογικής ενοποίησης των drones, ώστε να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα, σύμφωνα με την Miriam McNabb, αρχισυντάκτρια της διαδικτυακής έκδοσης Dronelife.

Η Ευρώπη θα πρέπει, συντονισμενα να διασφαλίσει ότι οι διάφοροι αισθητήρες ανίχνευσης, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και τα δίκτυα διοίκησης μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα μεταξύ των χωρών.

Και γεωπολιτικά προβλήματα

Πέρα από τα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια, υπάρχουν επίσης και οι γεωπολιτικές παράμετροι. Οι αξιωματούχοι γνωρίζουν ότι η κατασκευή μιας ασπίδας κατά των drones θα μπορούσε να εντείνει τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η άμυνα κατά των drones είναι αναγκαία, αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι βάζουν φρένο στην ιδέα, με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτικός.

«Εκτιμώ πολύ την ιδέα ενός τείχους κατά των drones, αλλά πρέπει να προσέξουμε ώστε να διαχειριστούμε τυχόν προσδοκίες. Δεν μιλάμε για ένα σχέδιο που θα υλοποιηθεί τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας, ζητώντας «άμυνα κατά των drones, φυσικά, αλλά όχι με ένα τείχος κατά των drones».

Παρ’ όλα αυτά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τρίτη ότι «η πρωτοβουλία είναι επίκαιρη και απαραίτητη», ενώ ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λουκ Φρίντεν, δήλωσε στο CNBC ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ΝΑΤΟ, το οποίο συμφώνησε φέτος να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από 2% σε 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2035, δεδομένης της συνεχιζόμενης απειλής που αποτελεί η Ρωσία.

Η αύξηση των εισβολών με drones «αντιπροσωπεύει πολύ πιθανόν ένα ακόμη παράδειγμα της χρήσης υβριδικού πολέμου από τη Ρωσία, τόσο για να διερευνήσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ όσο και για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά του», σημείωσε ο Michael Butler, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Clark, σε σχόλιό του στο CNBC,.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει και οφείλουν να αναπτύξουν πιο ισχυρές άμυνες για την καταπολέμηση του πολέμου με drones, όπως το προτεινόμενο «τείχος»», σημείωσε.

Προσπάθεια του Πούτιν να τσεκάρει τις αντοχές του ΝΑΤΟ

Παράλληλα τόνισε πως «από στρατηγική άποψη, δεδομένης της χρονικής συγκυρίας, δεν μπορεί κανείς παρά να δει αυτές τις προκλήσεις ως μια προσπάθεια του Πούτιν όχι μόνο να αξιολογήσει την αντοχή του ΝΑΤΟ, αλλά και να ασκήσει πίεση στη διατλαντική συνεργασία».

Το CNBC επικοινώνησε με το Κρεμλίνο για να ζητήσει απάντηση στα σχόλια και την άποψή του σχετικά με το προτεινόμενο δίκτυο άμυνας από drones και αναμένει απάντηση.