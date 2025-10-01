Γάζα: Παρά τις εκκλήσεις και τις προειδοποιήσεις ο διεθνής στολίσκος Sumud δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει στη Λωρίδα

Παρά τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να σταματήσει την πορεία του και τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, ο διεθνής στολίσκος Sumud για την Γάζα δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του και να ολοκληρώσει τον δηλωμένο του στόχο του να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, μία μέρα πλεύσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάνγκο Αβιλα, μέλος του στολίσκου, ανέφερε ότι βρισκόταν «118 ναυτικά μίλια μακριά».

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» που αποδίδει στο Ισραήλ.

«Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου»

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην περιοχή όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενοι στολίσκοι», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.

Σήμερα το πρωί, «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Παρεμβολές στις επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

Ο στολίσκος φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», τόνισε η οργάνωση.

«Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ

Μια αντιπαράθεση μεταξύ σκαφών του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ενδέχεται να συμβεί κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, η οποία ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και τελειώνει με τη δύση του ηλίου την Πέμπτη. Η δημόσια ζωή στο Ισραήλ σταματά σε μεγάλο βαθμό κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

