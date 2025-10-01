Γαλλικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Ρωσία στα ανοιχτά της Γαλλίας

Γάλλοι στρατιώτες ανέβηκαν στο κατάστρωμα ενός δεξαμενόπλοιου που φέρεται να προέρχεται από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Το πλοίο σταθμεύει στα ανοιχτά της Γαλλίας και είναι ύποπτο για συμμετοχή σε πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Δανία τον περασμένο μήνα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Μια πηγή μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι μέλη του γαλλικού ναυτικού έχουν επιβιβαστεί στο Boracay, ένα πλοίο με σημαία Μπενίν.

Το πλοίο έχει συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» παλαιών πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, ο οποίος παραβιάζει τις κυρώσεις.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή, νηοψία έγινε το περασμένο Σάββατο και μια ομάδα στρατιωτικών επιβιβάστηκε στο πλοίο. Σήμερα το απόγευμα, πλάνα από αέρος που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο στα ανοιχτά του Σεν Ναζέρ δείχνουν στρατιώτες με καλυμμένα τα πρόσωπα στη γέφυρά του.

Νωρίτερα, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για μια «πολύ σημαντική επιχείρηση» του λιμενικού. «Οι ομάδες επέμβασης ενήργησαν εγκαίρως», είπε, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα διέπραξε σοβαρά λάθη που δικαιολογούν την παρέμβαση της γαλλικής δικαιοσύνης.

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για «άρνηση συμμόρφωσης» και «μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εθνικότητα του πλοίου και τη σημαία του» ανέφερε ο εισαγγελέας της Μπρεστ, Στεφάν Κελενμπερζέρ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων του ιστότοπου VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου, με προορισμό το Βαντινάρ, στη βορειοδυτική Ινδία. Πέρασε από τις ακτές της Δανίας μεταξύ 22-25 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, μια πρώτη υπερπτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Ακολούθησαν, στις 25 του μηνός, πολλές υπερπτήσεις σε άλλα αεροδρόμια και σε μια στρατιωτική βάση.

