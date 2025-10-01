Logo Image

Η Ύπατη Αρμοστεία ζητά την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές

Κόσμος

Η Ύπατη Αρμοστεία ζητά την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές

REUTERS/Ali Hankir

Ο Βόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι 103 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους 10 μήνες

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε την Τετάρτη για ανανεωμένες προσπάθειες για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται παρά την συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός.

Ο Ύπατος Αρμοστής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι 103 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους 10 μήνες.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε καταστροφικές επιπτώσεις από επιθέσεις με αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στο νότο», δήλωσε ο Τουρκ.

Το Ισραήλ έχει συχνά στοχεύσει αυτό που αποκαλεί θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σύγκρουσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις σκότωσε πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, όταν ένα ισραηλινό drone στόχευσε ένα όχημα και μια μοτοσικλέτα στην περιοχή των συνόρων Bint Jbeil στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ στην επίθεση, αλλά ότι «σκοτώθηκαν αρκετοί αμέτοχοι πολίτες».

«Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας λυπάται για οποιαδήποτε βλάβη σε αμέτοχα άτομα και εργάζεται για να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την επόμενη ημέρα.

Ο Tουρκ ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για αυτό το περιστατικό και άλλα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δήλωσε ότι δεν είχε αναφορές για δολοφονίες από βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ από την κατάπαυση του πυρός.

Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι στον Λίβανο και 30.000 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με την OHCHR.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube