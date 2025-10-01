Η Ύπατη Αρμοστεία ζητά την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε την Τετάρτη για ανανεωμένες προσπάθειες για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται παρά την συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός.

Ο Ύπατος Αρμοστής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι 103 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους 10 μήνες.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε καταστροφικές επιπτώσεις από επιθέσεις με αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στο νότο», δήλωσε ο Τουρκ.

Το Ισραήλ έχει συχνά στοχεύσει αυτό που αποκαλεί θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σύγκρουσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα.

Μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις σκότωσε πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, όταν ένα ισραηλινό drone στόχευσε ένα όχημα και μια μοτοσικλέτα στην περιοχή των συνόρων Bint Jbeil στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ στην επίθεση, αλλά ότι «σκοτώθηκαν αρκετοί αμέτοχοι πολίτες».

«Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας λυπάται για οποιαδήποτε βλάβη σε αμέτοχα άτομα και εργάζεται για να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την επόμενη ημέρα.

Ο Tουρκ ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για αυτό το περιστατικό και άλλα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δήλωσε ότι δεν είχε αναφορές για δολοφονίες από βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ από την κατάπαυση του πυρός.

Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι στον Λίβανο και 30.000 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με την OHCHR.

Πηγή: Reuters