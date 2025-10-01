Θρήνος στο Νιού Τζέρσεϊ: Νεκρή 17χρονη Ελληνίδα από τροχαίο

Στο πένθος βυθίστηκε η κοινότητα του Κράνφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά τον ξαφνικό θάνατο δύο 17χρονων κοριτσιών, της Μαρίας Νιώτη και της Ισαμπέλα Σάλας, που παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV σε ένα τραγικό τροχαίο. Η είδηση της απώλειας τους σκόρπισε σοκ σε γονείς, φίλους και συμμαθητές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, αφήνοντας τα δύο κορίτσια σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγο αργότερα, ο νεαρός άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται συνελήφθη. Συγγενείς ανέφεραν ότι οι έφηβες γνώριζαν τον οδηγό και ότι είχε ήδη εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του, λόγω προηγούμενης παρενόχλησης μιας από τις δύο κοπέλες.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας σε μια ήσυχη γειτονιά. Το όχημα, ένα μαύρο Jeep Compass του 2021, δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή. Οι πρώτες περιπολίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 911, αλλά παρά την άμεση μεταφορά των κοριτσιών σε τοπικό νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Θρήνος και ενότητα της κοινότητας

Η εισαγγελία της κομητείας Union απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να ελέγξουν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή dash cams για κάθε πληροφορία σχετικά με το μαύρο Jeep Compass, ελπίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά θα φωτίσουν τα γεγονότα πριν, κατά και μετά το δυστύχημα.

Η τραγωδία άφησε ένα τεράστιο κενό στην κοινότητα. Γονείς, φίλοι και κάτοικοι άφησαν λουλούδια και κεριά στο σημείο, προσπαθώντας να τιμήσουν τη μνήμη των κοριτσιών. Μια μητέρα σχολίασε: «Δεν πρέπει τα παιδιά μας να φεύγουν πρώτα. Είναι αβάσταχτο». Συγγενείς περιέγραψαν τη Μαρία ως ένα γεμάτο υποσχέσεις και χαρά κορίτσι με δίδυμο αδελφό, ενώ οι φίλοι της Ισαμπέλα θυμούνται ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια και όνειρα.

Καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, η κοινότητα προσπαθεί να στηρίξει η μία την άλλη, να δώσει δύναμη στις οικογένειες και να αντλήσει κουράγιο μέσα από την ενότητα και την αλληλεγγύη.

Με πληροφορίες από CBSNews