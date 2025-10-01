Επικοινωνία Ταγιάνι-Φιντάν: Παρακολουθούμε την πορεία του στολίσκου Sumud, να αποφευχθεί η κλιμάκωση

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιταλίας και της Τουρκίας, Αντόνιο Ταγιάνι και Χακάν Φιντάν, είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτηση στο X σχετικά με την επικοινωνία, ο Ταγιάνι αναφέρει ότι η Ρώμη και η Άγκυρα «παρακολουθούν στενά το θέμα του στολίσκου που κατευθύνεται στη Γάζα» και είπε ότι «προτεραιότητα παραμένει η αποφυγή της κλιμάκωσης».

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Ταγιάνι σημειώνει: «Σήμερα είχα μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό μου Χακάν Φιντάν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Συζητήσαμε το Σχέδιο Ειρήνης για τη Γάζα του Προέδρου Τραμπ. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Τουρκίας και άλλων περιφερειακών εταίρων για να πειστεί η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήρθε η ώρα να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό και να προωθηθεί μια βιώσιμη πολιτική λύση που περιλαμβάνει την οικοδόμηση ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Ιταλία και Τουρκία παρακολουθούν στενά την κατάσταση με τον στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Προτεραιότητα παραμένει η αποφυγή κλιμάκωσης», πρόσθεσε.