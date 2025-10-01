Κλ. Αλεξοπούλου στη «Ν» (μέλος πληρώματος νηοπομπής για τη Γάζα): Δεν θα παραιτηθούμε από το δικαίωμα να φτάσουμε στην Παλαιστίνη

Στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Wold Pulse, με τον Κώστα Καλέτσιο, μίλησε η ερευνήτρια-ιστορικός Κλεονίκη Αλεξοπούλου, η οποία μετέχει της νηοπομπής που συνοδεύει τον στολίσκο Sumud με κατεύθυνση τη Γάζα και με στόχο το σπάσισμο του ναυτικού αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα.

Η κυρία Αλεξοπούλου ανάφερε: «Είμαι περίπου 100 ναυτικά μίλια από την ακτή της Γάζας, δηλαδή πολύ κοντά στο σημείο που είχαν σταματήσει το Madleen. Έχουμε ξεπεράσει τα 120 ν.μ. και είμαστε πιο κοντά στο σημείο που είχαν σταματήσει το Handala, που έφτασε στα 50 ν.μ. από τη Γάζα».

Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι πράγματι λαμβάνουν χώρα παρεμβολές στα πληρώματα του στόλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι είναι. Είχαν γίνει [παρεμβολές] στην Κρήτη κοντά, στα πλοία που είχαν ξεκινήσει από τη Σικελία και είχαν συναντηθεί με αυτά που είχαν ξεκινήσει από την Τυνησία. Και εκεί έγιναν παρεμβολές μέχρι και στον ασύρματο», σημειώνοντας ότι «έπαιξε μέχρι και ένα τραγούδι των Abba, όπως μάθαμε».

«Πλεύρισαν τον στόλο κάποια άγνωστα σκάφη, τα οποία δεν μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε αρχικά. Μετά όμως μάθαμε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είναι ισραηλινά. Με κλειστά τα φώτα πλεύρισαν κάποια σκάφη του στόλου μας, όχι τα δικά μας, όχι αυτά από την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών που εποπτεύουν την πορεία του στόλου, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν περισσότερο στο να μας βοηθήσουν αν ήδη έχουμε πρόβλημα, να το πω έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα προλάβουν το κακό. Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουν να σταματήσουν τις ισραηλινές δυνάμεις. Σημαίνει όμως ότι αν υπάρξει μια έκτακτη ανάγκη, θα μπορέσουν να αντιδράσουν. Αυτός είναι ο στόχος».

«Δεν θα παραιτηθούμε από το δικαίωμα να φτάσουμε στην Παλαιστίνη»

«Έχουμε στόχο να φτάσουμε μέχρι το τέρμα, εφόσον δεν βρούμε φοβερά εμπόδια στον δρόμο μας. Εννοώ ότι δεν θα ρισκάρουμε τις ζωές μας για να φτάσουμε εκεί. Όμως, θα θέλαμε πάρα πολύ να βρούμε τους ανθρώπους που μας περιμένουν στη Γάζα. Υπάρχουν άνθρωποι στον δήμο της Γάζας που ήδη έχουν ετοιμάσει μια τελετή υποδοχής. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό», τόνισε.

«Δεν θα παραιτηθούμε από το δικαίωμα να φτάσουμε στην Παλαιστίνη», υπογράμμισε, ενώ εξήγησε ότι δεν δυναμιτίζουν καμία προσπάθεια, καθώς πρόκειται για μια ειρηνική και άοπλη κίνηση.