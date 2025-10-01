Τραγωδία στην Αιθιοπία: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εκκλησία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μια αυτοσχέδια σκαλωσιά σε μια εκκλησία στην πόλη Αρέρτι της Αιθιοπίας, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Ο προηγούμενος απολογισμός άλλου δημόσιου μέσου έκανε λόγο για 22 νεκρούς και 55 τραυματίες. Η ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε ενώ γίνονταν οικοδομικές εργασίες στην εκκλησία, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της πόλης.

Συνθήκες και πρώτες ενέργειες

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άχμεντ Γκεμπεγιέχου, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που πολλοί προσκυνητές επισκέπτονταν το εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση EBC, η σκαλωσιά κατέρρευσε γύρω στις 7.45 τοπική ώρα. Φωτογραφίες που ανάρτησε η EBC στο Facebook δείχνουν μια πελώρια σκαλωσιά, φτιαγμένη από μακριά και λεπτά ξύλα, πριν από την καταστροφή, και στη συνέχεια πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες μέσα στο κτίριο.

Τοποθεσία και κοινωνικό πλαίσιο

Το Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη της Αιθιοπίας, όπου σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και των ανταρτών. Οι περισσότεροι κάτοικοι ανήκουν στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, μια από τις παλαιότερες χριστιανικές εκκλησίες στον κόσμο, με περίπου το 35% των Αιθιόπων να είναι μέλη της.

