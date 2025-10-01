Logo Image

Τραγωδία στην Αιθιοπία: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εκκλησία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Κόσμος

Τραγωδία στην Αιθιοπία: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εκκλησία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

SHUTTERSTOCK

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 200 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών· η τοπική αστυνομία προειδοποιεί ότι τα θύματα ενδέχεται να αυξηθούν

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μια αυτοσχέδια σκαλωσιά σε μια εκκλησία στην πόλη Αρέρτι της Αιθιοπίας, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Ο προηγούμενος απολογισμός άλλου δημόσιου μέσου έκανε λόγο για 22 νεκρούς και 55 τραυματίες. Η ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε ενώ γίνονταν οικοδομικές εργασίες στην εκκλησία, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της πόλης.

Συνθήκες και πρώτες ενέργειες

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άχμεντ Γκεμπεγιέχου, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που πολλοί προσκυνητές επισκέπτονταν το εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση EBC, η σκαλωσιά κατέρρευσε γύρω στις 7.45 τοπική ώρα. Φωτογραφίες που ανάρτησε η EBC στο Facebook δείχνουν μια πελώρια σκαλωσιά, φτιαγμένη από μακριά και λεπτά ξύλα, πριν από την καταστροφή, και στη συνέχεια πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες μέσα στο κτίριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Τοποθεσία και κοινωνικό πλαίσιο

Το Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη της Αιθιοπίας, όπου σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και των ανταρτών. Οι περισσότεροι κάτοικοι ανήκουν στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, μια από τις παλαιότερες χριστιανικές εκκλησίες στον κόσμο, με περίπου το 35% των Αιθιόπων να είναι μέλη της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube