Κατζ σε Παλαιστίνιους: Τελευταία ευκαιρία να φύγετε από την Γάζα – «Όσοι παραμείνουν θα θεωρηθούν τρομοκράτες

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απηύθυνε τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή

Ο Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός θα ενισχύσει τον κλοιό γύρω από την πόλη της Γάζας, απευθύνοντας τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα νότια.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τα νότια και να απομονώσουν τους μαχητές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», ανέφερε με δήλωση που δημοσίευσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Όσοι παραμείνουν… θα θεωρηθούν τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας», κατέληξε.