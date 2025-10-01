Χαμάς: Απαιτεί χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή

Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath ότι η Χαμάς έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τους μεσολαβητές σχετικά με αρκετές ρήτρες στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα έχει το δικαίωμα να εισαγάγει αλλαγές στο σχέδιο, όπως έκανε το Ισραήλ.

Ακόμη, αναφέρει ότι η Χαμάς επιμένει να κάνει διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, αναφερόμενος στη ρήτρα της συμφωνίας που καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί. Ισχυρίζεται ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς και ότι η ομάδα απορρίπτει οποιοδήποτε διεθνές όργανο που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να διοικούν τον θύλακα, ακόμη και αν είναι απολιτικοί.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ότι η αποχώρηση θα βασίζεται στην απόδοση.

Πηγή: Times of Israel