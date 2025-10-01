Σκεπτικισμός για το «Τείχος από Drones» της φον ντερ Λάιεν στην Ευρώπη

Η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ένα «τείχος drones» με στόχο την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία αντιμετωπίζει πλέον σκεπτικισμό τόσο από τη Γαλλία όσο και από τη Γερμανία.

«Είμαι επιφυλακτικός με αυτούς τους όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο εξελιγμένα και περίπλοκα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, πριν από τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας τις δικές του, πιο πιεστικές αμυντικές προτεραιότητες.

«Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε προηγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να προβλέπουμε καλύτερα τις απειλές, πρέπει να αποτρέπουμε με ευρωπαϊκές δυνατότητες μακράς εμβέλειας, και πρέπει να διαθέτουμε περισσότερη αντιαεροπορική άμυνα και συστήματα αντιμετώπισης drones», πρόσθεσε.

Παραβιάσεις εναέριου χώρου και η πρόταση για τείχος

Τις τελευταίες εβδομάδες, drones έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, με την Ευρώπη να αποδίδει στη Ρωσία την ευθύνη για πολλές από τις περιπτώσεις. Αυτά τα περιστατικά έδωσαν νέα ώθηση στην ιδέα ενός λεγόμενου «τείχους drones» — μιας πρωτοβουλίας που προτάθηκε αρχικά πέρυσι από χώρες της πρώτης γραμμής και την οποία υποστήριξε η φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι υπάρχουν πιο επείγουσες προτεραιότητες. «Άμυνα απέναντι στα drones, φυσικά, αλλά όχι με ένα τείχος drones», είπε σε ακροατήριο στο Warsaw Security Forum.

Διαιρέσεις στην Ευρώπη

Η συζήτηση για το τείχος drones αναδεικνύει επίσης πώς η γεωγραφία συχνά οδηγεί σε διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για τον καλύτερο τρόπο προστασίας της ηπείρου από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας — και αυτές οι διαιρέσεις έγιναν εμφανείς στην Κοπεγχάγη καθώς οι ηγέτες εισέρχονταν στη σύνοδο κορυφής.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε να μην ξεχαστεί το νότιο μέτωπο της Ευρώπης, μήνυμα που αντήχησε και από τον Έλληνα ομόλογό της, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Κάθε κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό σχέδιο που αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου», είπε σε δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, η πρωθυπουργός της Λετονίας Έβικα Σιλίνια και ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα εξήραν το σχέδιο πριν από τη συνάντηση της Κοπεγχάγης, αναδεικνύοντας τον σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις χώρες της πρώτης γραμμής και σε εκείνες που βρίσκονται πιο μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.

Εναλλακτικές προτάσεις Μακρόν

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει αντ’ αυτού να επικεντρωθούν στην από κοινού ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (η Γαλλία και η Γερμανία ήδη συνεργάζονται σε αυτό), στην προμήθεια εγχώριων «αποτρεπτικών» δυνατοτήτων βαθιάς κρούσης, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και στην αγορά περισσότερων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι και η πυρηνική αποτροπή παίζει τον ρόλο της.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα drones δεν είναι σημαντικά, πρόσθεσε ο Μακρόν. «Προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς ώστε να διαθέτουμε δυνατότητες drone και αντιμετώπισης drones», είπε.

Το τείχος drones είναι ένα από τα τέσσερα αμυντικά σχέδια της ΕΕ που προωθήθηκαν από τις Βρυξέλλες ενόψει της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τετάρτη.

