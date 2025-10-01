Φιλιππίνες: Τρομακτική ταλάντωση γέφυρας από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ (βίντεο)

Ενα σχεδόν τρομακτικό βίντεο κατεγράφη κατά τη διάρκεια του σεισμού των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε χθες τις κεντρικές Φιλιπίνες, προκαλώντας τον θάνατο 69 ατόμων.

Το βίντεο κατεγράφη στην, μήκους 860 μέτρων, γέφυρα Μακτάν – Μαντάουε, η οποία κτίστηκε τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε συνδέει τις νήσους Σέμπου και Μακτάν.

Στο βίντεο εμφανίζονται κυρίως μοτοσικλετιστές να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους καθώς η γέφυρα δοκιμάζεται από ισχυρές ταλαντώσεις.

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό, όπως δήλωσαν οι αρχές της χώρας παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ακύρωσε την προειδοποίηση για τσουνάμι, λέγοντας ότι «οι επιπτώσεις λόγω μικρών διαταραχών της στάθμης της θάλασσας έχουν σε μεγάλο βαθμό περάσει».