Logo Image

Φιλιππίνες: Τρομακτική ταλάντωση γέφυρας από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ (βίντεο)

Κόσμος

Φιλιππίνες: Τρομακτική ταλάντωση γέφυρας από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ (βίντεο)

REUTERS

Το βίντεο κατεγράφη στην γέφυρα Μακτάν - Μαντάουε, μήκους 860 μέτρων, η οποία κτίστηκε τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε συνδέει τις νήσους Σέμπου και Μακτάν

Ενα σχεδόν τρομακτικό βίντεο κατεγράφη κατά τη διάρκεια του σεισμού των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε χθες τις κεντρικές Φιλιπίνες, προκαλώντας τον θάνατο 69 ατόμων.

Το βίντεο κατεγράφη στην, μήκους 860 μέτρων, γέφυρα Μακτάν – Μαντάουε, η οποία κτίστηκε τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε συνδέει τις νήσους Σέμπου και Μακτάν.

Στο βίντεο εμφανίζονται κυρίως μοτοσικλετιστές να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους καθώς η γέφυρα δοκιμάζεται από ισχυρές ταλαντώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό, όπως δήλωσαν οι αρχές της χώρας παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ακύρωσε την προειδοποίηση για τσουνάμι, λέγοντας ότι «οι επιπτώσεις λόγω μικρών διαταραχών της στάθμης της θάλασσας έχουν σε μεγάλο βαθμό περάσει».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube