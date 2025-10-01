Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τον κατακερματισμό της Συρίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τον κατακερματισμό της Συρίας ή την βλάβη της εδαφικής της ακεραιότητας, εάν αποτύχει η διπλωματία για την εφαρμογή μιας συμφωνίας ολοκλήρωσης μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, υπό την ηγεσία των Κούρδων, και της κυβέρνησης της Συρίας.

«Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα κανάλια διπλωματίας, τόσο για να διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και για να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας τρομοκρατικής δομής πέρα ​​από τα σύνορά μας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα κανάλια με υπομονή, ειλικρίνεια και κοινή λογική», λέει ο Ερντογάν σε εκδήλωση για την επαναλειτουργία του κοινοβουλίου.

«Εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μείνουν αναπάντητες, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι σαφείς. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να συμβεί ένα deja vu στη Συρία», προσθέτει.

Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF(Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις) τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εάν δεν ενσωματωθούν στον κρατικό μηχανισμό της Συρίας σύμφωνα με τη συμφωνία της με τη Δαμασκό.

Πηγή: Reuters