Μακρόν: Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη ήταν ξεκάθαρος: «Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία».

«Εδώ και αρκετά χρόνια [η Ρωσία] είναι ένας πολύ επιθετικός παράγοντας στον χώρο των πληροφοριών. Το είδαμε στο πλαίσιο των εκλογών. Ένας παράγοντας που πολλαπλασιάζει τις κυβερνοεπιθέσεις. Ο οποίος, προφανώς, ξεκίνησε έναν πόλεμο επιθετικότητας στην Ουκρανία. Ο οποίος χρησιμοποιεί την πυρηνική απειλή και ο οποίος σήμερα, όπως βλέπουμε, προκαλεί σε (εθνικούς) εναέριους χώρους. Όλα αυτά αποτελούν έναν υβριδικό χώρο που βρίσκεται στο πεδίο της αντιπαράθεσης», επέμεινε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η δήλωση του Γάλλου προέδρου έρχεται σε ένα κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας στη Δανία, όπου από τις 22 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί εισβολές από μη αναγνωρισμένα drones που αποδίδονται στη Μόσχα. Οι πτήσεις αυτές πάνω από το δανέζικο έδαφος πραγματοποιήθηκαν κυρίως πάνω από πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Με πληροφορίες από Le Figaro