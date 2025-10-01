Όρμπαν: «Καμία ένταξη» της Ουκρανίας στην ΕΕ

Φθάνοντας στη σύνοδο της Κοπεγχάγης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι η Βουδαπέστη παραμένει αντίθετη στην ιδέα της αποδοχής της Ουκρανίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι Ούγγροι δεν θα ήθελαν να ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο ενσωμάτωσης, ούτε σε ένα στρατιωτικό μόρφωμα όπως το ΝΑΤΟ, ούτε σε ένα πολιτικο-οικονομικό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους Ουκρανούς. Άρα η πρότασή μου, η ουγγρική πρόταση, είναι να έχουμε μια στρατηγική συμφωνία με την Ουκρανία, όχι ένταξη», είπε.

«Η Ουκρανία είναι μια ηρωική χώρα. Πρέπει να τους στηρίξουμε. Αυτό δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το ερώτημα είναι με ποια μορφή το κάνουμε. Η ένταξη είναι υπερβολή», πρόσθεσε.

Ο Όρμπαν τόνισε ότι αυτή δεν είναι απλώς η δική του άποψη, αλλά «απόφαση του ουγγρικού λαού».

Επαναλαμβανόμενος για την αντίθεσή του, επέμεινε ότι η θέση του είναι πως δεν πρέπει να υπάρξει «καμία ένταξη απολύτως».

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε 100 χρόνια… αλλά σήμερα είναι προφανώς όχι, καμία ένταξη… θα σήμαινε, πρώτον, ότι ο πόλεμος θα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση· δεύτερον, τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πήγαιναν στην Ουκρανία. Και τα δύο θα ήταν κακά», είπε.

Η διαδικασία και το βέτο

Απέκλεισε επίσης την ιδέα ότι το μπλοκ θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων με νέες χώρες-μέλη ώστε να παρακάμψει το ουγγρικό βέτο. «Υπάρχει μια νομική, αυστηρά καθορισμένη διαδικασία για το πώς γίνεται αυτό. Πρέπει να τηρήσουμε αυτήν. Αυτό σημαίνει ομοφωνία», τόνισε.

Ζήτημα κυριαρχίας και συμβουλή στη Δανία

Ο Όρμπαν υπερασπίστηκε επίσης προηγούμενα σχόλιά του, στα οποία υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν είναι πια κυρίαρχο κράτος.

Είπε: «Δεν έχουν χρήματα να συντηρηθούν. Εμείς πληρώνουμε τον στρατό, εμείς πληρώνουμε τη δημόσια γραφειοκρατία, εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις, πληρώνουμε τα πάντα. Αν σε πληρώνει κάποιος άλλος, δεν είσαι κυρίαρχο κράτος. Δεν είναι ηθική δήλωση, είναι απλώς ένα οικονομικό γεγονός.»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έδωσε επίσης μια συμβουλή στη Δανία σχετικά με τις πρόσφατες εισβολές με drone, λέγοντας ότι η συμβουλή του θα ήταν «να τα καταρρίπτουν».