«Καμπανάκι» Τραμπ στο Ισραήλ: Προεδρικό διάταγμα αναφέρει ότι ένοπλη επίθεση στο Κατάρ θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο δίνεται εντολή στην κυβέρνηση να θεωρεί οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση στο Κατάρ ως «απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το διάταγμα, με την αξιοσημείωτη αμερικανική δέσμευση να διασφαλίσει την ασφάλεια ενός αραβικού κράτους, δημοσιεύεται περίπου τρεις εβδομάδες αφότου μια ισραηλινή επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα προκάλεσε κριτική από τον Τραμπ και οργή από τους Καταριανούς.

Ο Τραμπ στη συνέχεια υποσχέθηκε ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα επαναληφθεί και αυτή την εβδομάδα έπεισε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για την επιδρομή.

Τι περιλαμβάνει το διάταγμα

Το εκτελεστικό διάταγμα, με ημερομηνία Δευτέρα, εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο η Ντόχα έχει επαινέσει και ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το αποδέχεται.

Το διάταγμα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σκληρά σε μελλοντικές ένοπλες επιθέσεις κατά του Κατάρ.

«Σε περίπτωση τέτοιας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα — συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, εάν χρειαστεί, στρατιωτικών — για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κράτους του Κατάρ και να αποκαταστήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα», αναφέρει η εντολή.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα «εξασφαλίσουν μια ταχεία και συντονισμένη απάντηση σε οποιαδήποτε ξένη επιθετικότητα κατά του Κράτους του Κατάρ», αναφέρει η εντολή.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν στρατιωτική βάση στο έδαφος του Κατάρ, το οποίο δέχτηκε επίθεση από το Ιράν νωρίτερα φέτος.

Το Κατάρ έχει επίσης διατελέσει μεσολαβητής για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας και το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρει: «Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Κράτος του Κατάρ, όπως και όταν είναι σκόπιμο, για την επίλυση συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, σε αναγνώριση της εκτεταμένης διπλωματικής και διαμεσολαβητικής εμπειρίας του Κράτους του Κατάρ».

Πηγή: Times of Israel