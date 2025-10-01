IDF: Το Ισραήλ ελέγχει μέρος του Διαδρόμου Νετζαρίμ, αδύνατη η επιστροφή Παλαιστινίων στην Πόλη της Γάζας

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις(IDF) επιβεβαιώνουν ότι έχουν «επιχειρησιακό έλεγχο» στο δυτικό τμήμα του Διαδρόμου Νετζαρίμ στην κεντρική Γάζα, εμποδίζοντας τους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στην Πόλη της Γάζας.

Χθες, Τρίτη, η 99η Μεραρχία ξεκίνησε μια χερσαία επιχείρηση με στόχο την «ενίσχυση και διατήρηση του επιχειρησιακού ελέγχου επί του Διαδρόμου Νετζαρίμ», αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ.

«Τα στρατεύματα επιχείρησαν για να διαταράξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς στην περιοχή και να επεκτείνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο στον τομέα», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Η μετακίνηση από την πόλη της Γάζας προς τα νότια εξακολουθεί να επιτρέπεται, αν και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να περάσουν από τα σημεία ελέγχου του στρατού. Νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν πλέον την «τελευταία τους ευκαιρία» να φύγουν.

Με πληροφορίες από Times of Israel