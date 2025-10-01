Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την άφιξή της στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στο σχέδιο της για την κατάσχεση 140 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία — ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας. Υποστήριξε ότι υπάρχει ένας «νομικά βάσιμος τρόπος» να γίνει αυτό.

«Θα συζητήσουμε 2 θέματα: Ουκρανία και Άμυνα», σημείωσε.

«Δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που πρέπει να πληρώνουν για τη στήριξη της Ουκρανίας· η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

