Η Χαμάς ζητά τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ, θέλει «δύο ή τρεις ημέρες» για να απαντήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα

Αξιωματούχοι της Χαμάς θέλουν τροποποιήσεις στις ρήτρες του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού, δήλωσε στο AFP μια παλαιστινιακή πηγή κοντά στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς είχαν χθες συζητήσεις με αξιωματούχους της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ στη Ντόχα, αναφέρει η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα.

«Το πολύ δύο ή τρεις ημέρες» για απάντηση στην πρόταση

Η πηγή προσθέτει ότι η οργάνωση χρειάζεται «το πολύ δύο ή τρεις ημέρες» για να απαντήσει.

Το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο υποστηρίζεται από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς εντός 72 ωρών, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ποιες είναι οι τροποποιήσεις που ζητά η Χαμάς

Αλλά η παλαιστινιακή πηγή λέει: «Η Χαμάς θέλει να τροποποιήσει ορισμένες από τις ρήτρες, όπως αυτή για τον αφοπλισμό και την απέλαση της ιδίας και των στελεχών της».

Οι ηγέτες της Χαμάς θέλουν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας» και εγγυήσεις ότι δεν θα γίνουν απόπειρες δολοφονίας εντός ή εκτός της περιοχής.

Η πηγή λέει ότι η Χαμάς ήταν επίσης σε επαφή με «άλλα περιφερειακά και αραβικά κόμματα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Διχασμένη η Χαμάς

Μια άλλη πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις λέει στο AFP ότι η παλαιστινιακή ομάδα ήταν διχασμένη σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν δύο απόψεις εντός της Χαμάς: η πρώτη υποστηρίζει την άνευ όρων έγκριση, επειδή το σημαντικό είναι να υπάρχει μια εκεχειρία που θα εγγυηθεί ο Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεσολαβητές θα εγγυηθούν την εφαρμογή του σχεδίου από το Ισραήλ», λέει η πηγή, η οποία ζήτησε επίσης να μην κατονομαστεί.

Αλλοι όμως έχουν «μεγάλες επιφυλάξεις για σημαντικές ρήτρες», προσθέτει η πηγή. «Απορρίπτουν τον αφοπλισμό και την απομάκρυνση οποιουδήποτε Παλαιστίνιου πολίτη από τη Γάζα».

«Υποστηρίζουν μια υπό όρους συμφωνία με διευκρινίσεις που λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα της Χαμάς και των παρατάξεων της αντίστασης, έτσι ώστε η κατοχή της Λωρίδας της Γάζας να μην νομιμοποιείται ενώ η αντίσταση ποινικοποιείται», λέει η πηγή. «Ορισμένες παρατάξεις απορρίπτουν το σχέδιο, αλλά οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και τα πράγματα θα γίνουν σύντομα πιο ξεκάθαρα».

Πηγή: AFP