Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος για το «δεν πήραμε τίποτα από τον Τραμπ»: «Φωτιές» και για έριδες Ερντογάν – Φιντάν

Την απόλυσή του από το φιλοκυβερνητικό NTV κόστισε στον ανταποκριτή του Μέσου στην Ουάσιγκτον, ένα σχόλιο που ακούστηκε να κάνει «στον αέρα», συνελήγθη από το παρακείμενο, ανοιχτό μικρόφωνο του Associated Press και διαδόθηκε στα social media.

O δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής του φιλοκυβερνητικού δικτύου NTV, βρισκόταν έξω από τον Λευκό Οίκο λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου και σχολίαζε προς τον εικονολήπτη του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, Γιασίν Οζτούρκ, τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν.

«Η Τουρκία δεν πήρε τίποτε» ακούγεται να λέει (χρησιμοπιώντας πολύ πιο… βαρύ λεξιλόγιο)

Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, φαίνεται να σχολιάζει ο δημοσιογράφος.

Το βίντεο με τα σχόλια του δημοσιογράφου προς τον, στον κήπο του Λευκού Οίκου μετά τη συνάντηση Τραμπ -Νετανιάχου έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία πυροδοτώντας πολλές αντιδράσεις.

Στο βίντεο ο Τούρκος δημοσιογράφος, σύμωνα με την απόδοση των τουρκικών απο την ΕΡΤ, έχει τον εξής διάλογο με τον συνομιλητή του:

– Τίποτα στον π… δεν μπόρεσαν να πάρουν.

Ο συνομιλητής του, απαντά: «Εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι πήραμε.

– Πήραμε, αλλά πήραμε α…»)

– Τα F35;

– Παραμύθι. Μίλησαν για CAATSA, για F35 αλλά βάζουν όρους. Οι όροι είναι η Παλαιστίνη, δεν θα πάρεις αέριο από τη Ρωσία, τρίτον θα σταματήσεις το εμπόριο με την Κίνα και θα δώσεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε

Στο ίδιο βίντεο , ο Γκιουνάι αναφέρεται σε μια τριμερή διαμάχη στην οποία συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο γιος του Ερντογάν, Μπιλάλ, και ο γαμπρός του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, λέγοντας ότι η εσωτερική διαμάχη στοχεύει στον έλεγχο μιας πιθανής Τουρκίας μετά τον Ερντογάν.

– Τώρα συζητάνε το μετά. Πηγαίνουν πολύ κατά του Φιντάν. Του ξέφυγε εκέινο για τους κινητήρες των αεροσκαφών… Κανείς δεν γνώρισε και ο τύπος έσκασε τη βόμβα. Ξέροντας την έσκασε. Ποντάρει στον Αλμπαϊράκ, στον γαμπρό. Υπάρχει πολύ μεγάλος καβγάς μεταξύ του Μπιλάλ (σσ γιος του Ερντογάν), του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν. Καβγάς μεταξύ των τριών ομάδων.