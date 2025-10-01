Κάγια Κάλας: Εργαζόμαστε για επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό για το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα ότι παρόλο που δεν υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη το σχέδιο χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του δανείου επανορθώσεων για την Ουκρανία, η ΕΕ εργάζεται το συντομότερο δυνατό για την επίτευξη συμφωνίας.

Επέμενε στην ανάγκη χρήσης των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επανορθώσεων που θα καταβληθούν τελικά στην Ουκρανία.

«Αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα (ρωσικά) περιουσιακά στοιχεία, τότε το βάρος βαρύνει τους φορολογούμενούς μας, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: Reuters