Φρεντέρικσεν: Χρειάζεται «πολύ ισχυρή αντίδραση» απέναντι στον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας

«Υπάρχει μόνο μία χώρα που είναι έτοιμη να μας απειλήσει, και αυτή είναι η Ρωσία», λέει η Δανή πρωθυπουργός

Αντιμέτωπη με τον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν ζήτησε την Τετάρτη μια «πολύ ισχυρή αντίδραση» από την Ευρώπη, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη.

«Υπάρχει μόνο μία χώρα που είναι έτοιμη να μας απειλήσει, και αυτή είναι η Ρωσία, και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή αντίδραση», επέμεινε η Δανή ηγέτιδα, με φόντο τις συχνές παρουσίες αγνώστων drones στον εναέριο χώρο της.

