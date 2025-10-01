Ιράν: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που αυστηροποιεί τις ποινές για οποιαδήποτε συνεργασία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Το Ιράν επικύρωσε σήμερα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την αυστηροποίηση των ποινών για τα πρόσωπα που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ένα κείμενο που απαιτεί την υπογραφή του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 23 Ιουνίου στο κοινοβούλιο, την ώρα που το Ιράν βρισκόταν σε πόλεμο με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, και μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Στη διάρκεια των 12 ημερών του πολέμου, που ξεκίνησε έπειτα από μια αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση, συνελήφθησαν πολλά πρόσωπα που υπήρχαν υποψίες ότι κατασκόπευαν υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο που προβλέπει «την αυστηροποίηση των κυρώσεων για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς και χώρες που είναι εχθρικές προς την εθνική ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα» έχει επικυρωθεί, ανέφερε το Συμβούλιο των Φρουρών, το όργανο που είναι αρμόδιο για την εποπτεία των νόμων.

Εκτός από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ το Συμβούλιο των Φρουρών δεν διευκρινίζει ποιες είναι οι άλλες «εχθρικές» χώρες, «η σκόπιμη συνεργασία» με τις οποίες «καταδικάζεται ως διαφθορά επί της Γης», μια από τις πιο σοβαρές κατηγορίες στο Ιράν που τιμωρείται με θάνατο, σύμφωνα με διευκρινίσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Irna.

O προηγούμενος νόμος δεν αναφερόταν σε κάποια συγκεκριμένη χώρα και η κατασκοπεία δεν τιμωρούνταν απαραίτητα με θάνατο.

Ποινή φυλάκισης

Παράλληλα το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως δύο ετών για «τη χρήση, μεταφορά, αγορά ή πώληση μη αδειοδοτημένων συσκευών ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, όπως το Starlink», το οποίο χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε απαγορευμένο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Επιπλέον, «η αποστολή βίντεο και εικόνων σε εχθρικά ή ξένα κανάλια που (…) θα έβλαπταν την εθνική ασφάλεια» θα τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών, σύμφωνα με το Irna.

Κάποια δορυφορικά κανάλια στην περσική γλώσσα εκπέμπουν από το εξωτερικό περιεχόμενο που θεωρείται εχθρικό από τις ιρανικές αρχές.

Εκτός νόμου πορείες και συγκεντρώσεις εν καιρώ πολέμου

Ο νόμος απαγορεύει επίσης «παράνομες πορείες και συγκεντρώσεις σε καιρό πολέμου».

Τον Ιούλιο 57 Ιρανοί δικηγόροι και νομικοί κατήγγειλαν ότι το νομοσχέδιο «παραβιάζει πολλές συνταγματικές αρχές, τις αρχές της σαρία και θεμελιώδεις νομικές αρχές», σύμφωνα με την εφημερίδα των μεταρρυθμιστών Ham Mihan.

Με βάση την ιρανική νομοθεσία, ο Πεζεσκιάν έχει προθεσμία πέντε ημερών για να υπογράψει το νομοσχέδιο.

Πηγή: ΑΜΠΕ