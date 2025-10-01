Εκφοβιστικές επιθέσεις του Ισραήλ στον στολίσκο Sumud, ανοικτά της Γάζας

Τις πρώτες «εκφοβιστικές επιθέσεις» από ισραηλινά σκάφη, αντιμετώπισε ο στολίσκος Sumud της ανθρωπιστικής αποστολής στη Γάζα, που διέσχισε ήδη την «κόκκινη ζώνη», φθάνοντας το πρωί σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ισραήλ.

«Ορισμένα από τα περισσότερα από 40 σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud προσεγγίστηκαν από άγνωστα πλοία και άλλα υπέστησαν ζημιές στα συστήματα επικοινωνιών τους», μεταδίδει δημοσιογράφος της ισπανικής εφημερίδας El Pais, που συνοδεύει τον στολίσκο.

«Πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού πλησιάζουν. Ετοιμαζόμαστε για αναχαίτιση. Η λειτουργία των καμερών ασφαλείας σε πολλά πλοία έχει διαταραχθεί», δήλωσαν οι υπεύθυνοι της αποστολής.

Ακτιβιστές ανέφεραν επίσης ότι τα σκάφη Sirius και Alma του διεθνούς στολίσκου, υπέστησαν ζημιές αφού έγιναν στόχος ισραηλινών πλοίων για αρκετά λεπτά κατά τη διάρκεια ελιγμών. «Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού, τα οποία περικύκλωσαν το πρώτο μας πλοίο για περίπου έξι λεπτά, απενεργοποιώντας εξ αποστάσεως όλα τα συστήματα επικοινωνιών μας. Ο καπετάνιος αναγκάστηκε να κάνει δύσκολους ελιγμούς, για να αποφευχθεί μια μετωπική σύγκρουση», ανέφερε εκπρόσωπος της αποστολής. «Μετά την εκφοβιστική επίθεση στο Alma, το πολεμικό σκάφος κατευθύνθηκε προς ένα άλλο πλοίο, το Sirius , και πραγματοποίησε τους ίδιους ελιγμούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να αποχωρήσει . Αναμένουμε μια ακόμη μεγάλη ένταση σε λίγες ώρες και είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Οι ακτιβιστές που επιβαίνουν στον στολίσκο, με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζουν πάντως : «Συνεχίζουμε το ταξίδι μας , χωρίς να αποθαρρυνόμαστε από τις απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού του Ισραήλ». Η λέξη “Sumud” άλλωστε, στα αραβικά σημαίνει «συνεχής επιμονή».

Η αντιπαράθεση με το Ισραήλ

«Ο στολίσκος βρίσκεται ακόμα σε διεθνή ύδατα, αλλά ο φόβος είναι ότι πλησιάζει η στιγμή της άμεσης αντιπαράθεσης με το ισραηλινό ναυτικό, όσο προσεγγίζει τις ακτές της Γάζας», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα. «Τα περίπου 45 σκάφη που συνεχίζουν την αποστολή – περίπου 12 έχουν μείνει πίσω λόγω διαφόρων προβλημάτων – έχουν φτάσει στην περιοχή που το Ισραήκ έχει ορίσει ως «κόκκινη ζώνη αναχαίτισης» .

Ηδη, παρατηρείται «έντονη αύξηση της δραστηριότητας ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Ασντόντ με προορισμό τον διεθνή στολίσκο», προσθέτει η El Pais. «Το Ισραηλινό πολεμικό αναμένεται να καταπλεύσει στην κρίσιμη περιοχή και να συναντήσει τον στολίσκο γύρω στις 16.00 (ώρα Ελλάδας).

Ο Ρικάρντο Ρικιάρντι, ηγέτης του Ιταλικού Κινήματος των Πέντε Αστέρων στη Βουλή. δημοσιεύοντας μια φωτογραφία ισραηλινού που τραβήχτηκε από τον συνάδελφό του, βουλευτή Μάρκο Κροάτι, που επιβαίνει στον στολίσκο, έγραψε στο Facebook: «Αυτό το πλοίο εκεί πέρα ​​είναι το Ισραήλ. Εκεί πέρα ​​υπάρχει μια κυβέρνηση γενοκτονίας. Εδώ πέρα ​​υπάρχουν άοπλοι άνθρωποι που φέρνουν βοήθεια».

Αποχώρησαν τα πολεμικά Ιταλίας και Ισπανίας

Τα πολεμικά σκάφη από την Ισπανία και την Ιταλία που συνόδευαν τον στολίσκο, έχουν ήδη αποχωρήσει. Η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Αντα Κολάου, που επίσης επιβαίνει στο ισπανικό σκάφος Alma του στολίσκου, δήλωσε ότι «η ισπανική φρεγάτα θα παραμείνει σε απόσταση, μια απογοήτευση».

«Οι εθελοντές μπορούν μόνο να είναι απογοητευμένοι», δήλωσε η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης. «Αρχικά, ήταν καλά τα νέα ότι η Ισπανία έστειλε μια φρεγάτα, αλλά τώρα είμαστε απογοητευμένοι που γνωρίζουμε ότι η φρεγάτα θα παραμείνει σε απόσταση, ότι δεν θα μας συνοδεύσει στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού και ότι θα είναι εκεί μόνο για να πραγματοποιήσει μια επείγουσα διάσωση», είπε η Κολάου,σε συνέντευξή της στο TVE. «Ελπίζαμε ότι η φρεγάτα θα μας συνόδευε στην ανθρωπιστική αποστολή και θα παρείχε αποτελεσματική διπλωματική προστασία», πρόσθεσε, προτρέποντας τις κυβερνήσεις, ιδίως τις ευρωπαϊκές, «να μην διστάσουν και να σταματήσουν το Ισραήλ, επειδή θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Ισραήλ: «Εξυπηρετούν τη Χαμάς»

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα σκάφη του στολίσκου, τα οποία έχουν υποστεί έως και τρεις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του ταξιδιού τους πριν από ένα μήνα, εξυπηρετούν την Χαμάς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η απόρριψη της προσφοράς του να αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε ένα λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του για «ειρηνική» διανομή, καταδεικνύει ότι ο στόχος του δεν είναι να παραδώσει βοήθεια, αλλά μάλλον «να εξυπηρετήσει τη Χαμάς».

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δεκάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα και ότι το Ισραήλ δεν τους επιτρέπει να εισέλθουν, επομένως δεν μπορούν να εμπιστευτούν τις ισραηλινές αρχές ότι θα μεταφέρουν τα τρόφιμα και φάρμακα που μεταφέρουν, στον πληθυσμό της Γάζας.