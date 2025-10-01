Logo Image

Πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια: Καθησυχαστικός ο ΙΑΕΑ, «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος»

REUTERS/Alina Smutko

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «κρίσιμη» την κατάσταση, ο Γκρόσι δεν συμφωνεί -για την ώρα

 Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία μεν, υπό ρωσικό έλεγχο δε, «δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο», σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Αφού ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την κατάσταση στο εργοστάσιο «κρίσιμη» , ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, πιστεύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος χάρη στις «γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης».

Όσο λειτουργεί με τις «γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης , ο  πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια, που κατέχεται από  ρωσικές δυνάμεις  στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δεν παρουσιάζει «άμεσο κίνδυνο», εκτίμησε ο επικεφαλής του Οργανισμού.

«Ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης βρίσκεται χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για τουλάχιστον μία εβδομάδα, κάτι που είναι μακράν το μεγαλύτερο σε διάρκεια τέτοιο περιστατικό σε περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια πολέμου», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά τον χαρακτηρισμό της κατάστασης στον σταθμό από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «κρίσιμης».

Πηγή: Le Figaro

