Γερμανία: Κλειστό το Oktoberfest στο Μόναχο μετά από απειλή για βόμβα

Ο χώρος όπου διεξάγεται το διάσημο φεστιβάλ Oktoberfest του Μονάχου θα παραμείνει προσωρινά κλειστός την Τετάρτη, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ μπύρας ανέφεραν στην ιστοσελίδα τους ότι είχαν λάβει «απειλή για βόμβα».

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας και πυροσβεστικής σε άλλο σημείο της πόλης, όπου σημειώθηκε έκρηξη σαφήνοντας τουλάχιστον ένα νεκρό, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα.

Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του βόρειου Μονάχου να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest. Όπως ανέφερε η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κτίριο εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί και διερευνάται οποιαδήποτε πιθανή σχέση με το Oktoberfest, που πραγματοποιείται ετησίως κοντά στο κέντρο της βαυαρικής πρωτεύουσας, στην πλατεία Τερέζινβισε.

Το περιστατικό

Στις 4:41 (τοπική ώρα) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή Λερχενάουερ, όπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κτίριο πυρπολήθηκε σκόπιμα έπειτα από οικογενειακή διαμάχη και ο δράστης κατόπιν αυτοκτόνησε, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται.

Στην ίδια περιοχή πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, έχουν εκκενωθεί οι γύρω κατοικίες, ενώ και τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.

«Ερευνα προς όλες τις κατευθύνσεις»

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η αστυνομία του Μονάχου στο X για την έκρηξη. «Εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες στο Μόναχο, συμπεριλαμβανομένου του Τερέζινβισε», όπου διεξάγεται το Oktoberfest.

Το φεστιβάλ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 5 μ.μ. τοπική ώρα, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, μετά την παραλαβή επιστολής με απειλή για βόμβα.