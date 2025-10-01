Logo Image

Κόντρα με χαρακτηρισμούς Τραμπ – Μεντβέντεφ για τα αμερικανικά υποβρύχια στη Ρωσία

Κόσμος

Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS

Διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ντμίτρι Μεντβέντεφ με αφορμή τα πυρηνικά υποβρύχια που θέλει να στείλει ο Αμερικανός πρόεδρος στις ρωσικές ακτές.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν στείλει πυρηνικά υποβρύχια στις ρωσικές ακτές, όπως είχε υποσχεθεί ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αποκάλεσε χθες, Τρίτη, τον Μεντβέντεφ «ανόητο άτομο» και είπε ότι μετακίνησε «ένα ή δύο υποβρύχια» προς τις ακτές της Ρωσίας. Είπε τον Αύγουστο πως είχε διατάξει δύο πυρηνικά υποβρύχια να μετακινηθούν προς τις «κατάλληλες περιοχές» σε απάντηση απειλών από τη Μόσχα.

«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Ο Τραμπ έφερε γι’ άλλη μια φορά τα υποβρύχια που υποτίθεται ότι ‘έστειλε στις ρωσικές ακτές’ επιμένοντας ότι είναι ‘πολύ καλά κρυμμένα’».

«Όπως λέει το ρητό, είναι δύσκολο να βρεις μια μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο — ιδιαίτερα αν δεν είναι εκεί», είπε ο Μεντβέντεφ.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

