Κόντρα με χαρακτηρισμούς Τραμπ – Μεντβέντεφ για τα αμερικανικά υποβρύχια στη Ρωσία

Διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ντμίτρι Μεντβέντεφ με αφορμή τα πυρηνικά υποβρύχια που θέλει να στείλει ο Αμερικανός πρόεδρος στις ρωσικές ακτές.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν στείλει πυρηνικά υποβρύχια στις ρωσικές ακτές, όπως είχε υποσχεθεί ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αποκάλεσε χθες, Τρίτη, τον Μεντβέντεφ «ανόητο άτομο» και είπε ότι μετακίνησε «ένα ή δύο υποβρύχια» προς τις ακτές της Ρωσίας. Είπε τον Αύγουστο πως είχε διατάξει δύο πυρηνικά υποβρύχια να μετακινηθούν προς τις «κατάλληλες περιοχές» σε απάντηση απειλών από τη Μόσχα.

New episode of the thriller series “Nuclear Subs for Posts on X.” Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Ο Τραμπ έφερε γι’ άλλη μια φορά τα υποβρύχια που υποτίθεται ότι ‘έστειλε στις ρωσικές ακτές’ επιμένοντας ότι είναι ‘πολύ καλά κρυμμένα’».

«Όπως λέει το ρητό, είναι δύσκολο να βρεις μια μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο — ιδιαίτερα αν δεν είναι εκεί», είπε ο Μεντβέντεφ.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ