Γάζα: Κλείνει την πρόσβαση από νότο προς βορρά το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τον τελευταίο δρόμο που έδινε πρόσβαση προς βορρά στους κατοίκους της νότιας Γάζας, καθώς συνεχίζει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας.

«Η οδός Αλ-Ρασίντ θα κλείσει για την κυκλοφορία από την περιοχή του νότιου τομέα στις 12:00», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Αβιχάι Αντράι, σύμφωνα με το AFP.

«Η μετακίνηση προς τον νότο θα επιτρέπεται σε όσους δεν μπόρεσαν να εκκενώσουν την πόλη της Γάζας. Σε αυτό το στάδιο, ο (ισραηλινός στρατός) επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση προς τα νότια χωρίς ελέγχους» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.

Σε «κρίσιμη ζώνη» στην πορεία για τη Γάζα ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους αποκλεισμένους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάρια του.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.

Νωρίτερα ο στολίσκος είχε κάνει λόγο για αυξημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς πλησιάζει στον προορισμό του. «Έχουμε πλέον εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, την περιοχή όπου προηγούμενοι στολίσκοι έχουν δεχθεί επιθέσεις ή/και αναχαιτιστεί», ανέφερε σε ανάρτησή του.