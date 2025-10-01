Η χώρα που διώκει τις γυναίκες με εμφυτεύματα στήθους

«Κόκκινο πανί» αποτελούν τα εμφυτεύματα στήθους στη Βόρεια Κορέα, όπου δόθηκε εντολή να διώκονται οι γυναίκες που έχουν υποκύψει σε «αντισοσιαλιστικές» και «αστικές» επεμβάσεις αυξητικής στήθους.

Η δίκη

Το διάταγμα προς τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος εκδόθηκε με αφορμή την δίκη δύο νεαρών γυναικών που κατηγορούνται ότι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις αυξητικής στήθους.

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έχουν «μολυνθεί από τα αστικά έθιμα» και «επιδίδονται σε σάπια καπιταλιστική συμπεριφορά» ενώ ζουν υπό την αιγίδα ενός «σοσιαλιστικού συστήματος».

Οι επεμβάσεις, με χρήση σιλικόνης εισαγόμενης από την Κίνα, εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν από φοιτητή ιατρικής που παράτησε το πανεπιστήμιο.

Η περίπτωση της πόλης Σαριβόν

Μάλιστα οι επικεφαλής των τοπικών αρχών στην πόλη Σαριβόν, που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα νότια της Πιονγιάνγκ, έχουν λάβει εντολή να αναγνωρίσουν τις γυναίκες που φαίνεται να έχουν υποβληθεί στην αισθητική χειρουργική επέμβαση.

Όσες εντοπίζονται προβλέπεται να μεταφέρονται σε νοσοκομείο για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως έχουν πραγματοποιηθεί τυχόν επεμβάσεις.

Εάν κριθούν ένοχες, είναι πιθανό να σταλούν σε στρατόπεδο εργασίας, ανέφερε το νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Daily NK.

«Εντολή καταστολής»

Οι αυξητικές στήθους θεωρούνται «αντισοσιαλιστικές» και απαγορεύονται στα ιατρικά ιδρύματα της Βόρειας Κορέας.

Το τμήμα δημόσιας ασφάλειας της Πιονγιάνγκ φέρεται να εξέδωσε «εντολή καταστολής» από τις 13 Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, μετά από μια αύξηση της δημοτικότητας της «σάπιας καπιταλιστικής πράξης» της αυξητικής στήθους μεταξύ γυναικών ηλικίας 20 και 30 ετών που αναζητούσαν τρόπους να βελτιώσουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Για τον λόγο αυτό συστάθηκε μια task force με στόχο την «εξάλειψη των αντισοσιαλιστικών πράξεων» και τη σύλληψη των παραβατών. Γυναίκες αστυνομικοί φέρονται επίσης να συμμετέχουν σε μυστικές αποστολές παριστάνοντας ασθενείς σε κατ’ οίκον κλινικές για να συλλάβουν γιατρούς και πελάτες τους.