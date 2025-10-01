Συναγερμός στη Γερμανία: Αστυνομική επιχείρηση στο Μόναχο – Πληροφορίες για έναν νεκρό και έναν τραυματία

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας και πυροσβεστικής στην περιοχή την περιοχή του Λέρχεναου στο Μόναχο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και η εφημερίδα BILD, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε υπό ακόμη άγνωστες συνθήκες στο βόρειο Μόναχο, όπου νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί και έχει επίσης εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή.

Κατά την BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκαν ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείo ειδήσεων (dpa), είναι πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από παρακείμενη μονοκατοικία.

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η αστυνομία του Μονάχου ζήτησε από τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Η αστυνομία δήλωσε επίσης αργότερα ότι σχολείο της περιοχής θα παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.