Shutdown: Το αμερικανικό σενάριο που επαναλαμβάνεται – Πόσο διαρκεί συνήθως

Το ρεκόρ κρατάει ο Τραμπ με shutdown 35 ημερών

Το περιβόητο shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Αντίθετα, τείνει να γίνεται όλο και πιο συχνό. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκαν τρεις περιπτώσεις.

Αν και οι δύο πρώτες στις αρχές του 2018 είχαν εξαιρετικά σύντομη διάρκεια (1 και 3 ημέρες αντίστοιχα), η τρίτη, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ήταν ένα shutdown διάρκειας 35 ημερών. Πρόκειται για το μακροβιότερο όλων των εποχών.

Πριν από τον Τραμπ, το ρεκόρ κρατούσε ο Μπιλ Κλίντον με ένα shutdown 21 ημερών το 1995, όταν οι Ρεπουμπλικανοί, που είχαν αποκτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, ζητούσαν περιορισμό των δαπανών για το Medicare.

Ο Μπαράκ Ομπάμα βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα shutdown 16 ημερών το 2013, με αιχμή τη σύγκρουση για την υγειονομική του μεταρρύθμιση (Obamacare).

Τέλος, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν κατέχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου αριθμού shutdowns: οκτώ μέσα στις δύο θητείες του τη δεκαετία του ’80. Όλα, όμως, ήταν σχετικά σύντομα, με το μεγαλύτερο να διαρκεί μόλις τρεις ημέρες.

