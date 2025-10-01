Ουκρανία: Σφοδρές βροχοπτώσεις στην Οδησσό – 9 νεκροί

Εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους μετά τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις πλημμύρες που έπληξαν την Οδησσό στα νότια της Ουκρανίας και τη γύρω περιοχή, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα, στην Οδησσό μέσα σε επτά ώρες έπεσε μεγάλη ποσότητα νερού που αντιστοιχούσε σχεδόν σε ποσότητα νερού δύο μηνών, προκαλώντας πλημμύρες σε αρκετούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σωστικά συνεργεία πραγματοποίησαν επιχειρήσεις διάσωσης απομακρύνοντας κατοίκους και τα ακινητοποιημένα οχήματα αλλά και αντλώντας νερό από πλημμυρισμένα κτίρια. Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, διασώθηκαν 362 άτομα και εκκενώθηκαν 227 οχήματα.

Πολλά νοικουριά είναι χωρίς ρεύμα και νερό με τις αρχές να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές. Καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις συστάσεις για την ασφάλειά τους.