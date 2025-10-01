Στολίσκος «Global Sumud»: Σε «κρίσιμη ζώνη» στην πορεία για τη Γάζα – Σκάφη με σβηστά φώτα προσέγγισαν πλοία του

Ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla , που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους αποκλεισμένους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάρια του.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.

Νωρίτερα ο στολίσκος είχε κάνει λόγο για αυξημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς πλησιάζει στον προορισμό του. «Έχουμε πλέον εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, την περιοχή όπου προηγούμενοι στολίσκοι έχουν δεχθεί επιθέσεις ή/και αναχαιτιστεί», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας απέρριψε τις εκκλήσεις της Ιταλίας αργά την Τρίτη να σταματήσει, λέγοντας ότι πλησιάζει σε μια «κρίσιμη ζώνη». Η Ιταλίδα εκπρόσωπος του στολίσκου, Μαρία Έλενα Ντέλια, δήλωσε σε βίντεο στο Instagram ότι «το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, επειδή όλα τα σημάδια δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, οι ισραηλινές αρχές ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν τα πολλά σκάφη και να μεταφέρουν εκατοντάδες ακτιβιστές στην ακτή για να απελαθούν ή να κρατηθούν, σε μια πολύπλοκη επιχείρηση.

